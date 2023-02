Humánmeteo: nem csak a szél okozhat komoly panaszokat

Vasárnapra a hidegfront már elhagyta térségünket, de mögötte tovább tart a hideg levegő beáramlása, mely az érzékenyeknél hidegfrontra jellemző tüneteket válthat ki. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a terhelés kicsit sem mérséklődik, sőt, most is kifejezetten nehéz napok jönnek.

A szokásosnál is keményebb lesz ez a hideghullám, ráadásul már sokan nem is számítottak rá. A komoly hatásai sem maradnak el! Az egészségügyi hatásai mindenkit érintenek, mondja a meteogyógyász.

Több napig ez a fagyos levegő fogja meghatározni a humánmeteorológiai helyzetet. Sőt, a jelentkező tünetek várhatóan fokozódnak. A réteges öltözködésre is különösen nagy figyelmet kell ezért fordítani. A csapadékos idő ugyan megszűnik, ám a hideg reggelen többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, amely a nyirkosabb tájakon még erőteljesebben jelentkezhet.

A vasárnapi idő az érzékenyeknél hidegfrontra jellemző tüneteket válthat ki. Fotó: Getty Images

Az előző napokban tapasztalt gyakori és erőteljes fronttevékenység igénybe vehette a szervezetünket, legyengülhetett, így fogékonyabbá válhatott a kórokozókkal szemben is. Növeljük a C-vitamin bevitelét, az étrendünkbe is igyekezzünkn beépíteni az ezt tartalmazó ételeket, például a citrusféléket és a csipkebogyót. Már napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig a többfelé élénk szél is ront. Az időnként erős légmozgás hatására fejfájás jelentkezhet, emellett ingerlékennyé és türelmetlenebbé is válhatunk.

Nagymértékben növekszik a megfázás veszélye: néhol erős fagyokkal indul a nap, mindenhol elkél a vastag kabát, a sál és a sapka is! Csapadék viszont nem rontja a kint tartózkodást.

