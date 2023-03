Humánmeteo: megterhel a frontok váltakozása

Szerdán gyenge melegfronti hatás érvényesül, a délutáni, esti óráktól erőteljesebben. Ingadozhat a vérnyomásunk, növekszik a balesetveszély. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint rendkívül megterhelő napok várnak ránk, frontok jönnek egymás után.

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Példátlan frontsorozat érkezik a következő napokban. Ami a legriasztóbb, hogy ezek változó panaszokkal járó terheléseket hoznak, miközben egyéb tényezők hatásával is számolnunk kell. Minden nap más front – hogyan éljük ezt túl? Nem riogatni, hanem figyelmeztetni szeretne a meteogyógyász. (x)

Erős tüneteket okoz a változékonyság

Reggel az előző napokhoz képest hidegebb lesz, többfelé fagyni is fog. Egy gyenge melegfront érkezik, ennek felhőzete okoz változékonyabb időt. A napokban tapasztalható összetett légköri helyzet erős tüneteket válthat ki. Napközben folyamatosan zajlik egy magassági melegedés, és melegfront is érkezik, ezért fronthoz köthető humánmeteorológiai tüneteket tapasztalhatnak az érzékenyebben. A gyulladásos panaszok is fokozódhatnak.

Minden nap más front jön, megterhelő napok várnak ránk. Fotó: Getty Images

Fáradékonyabbak, tompábbak lehetünk ezen a napok, jelentősen csökkenhet a koncentrálóképességünk. A gyerekek is nehezebben tudnak majd összpontosítani az iskolában. Emellett sokan fejfájást is tapasztalhatnak – ez kezdetben még enyhe lesz, az esti óráktól azonban intenzívvé válhat. A migrén is felerősödhet az arra hajlamosak körében, és akár az alvás minősége is romolhat. Nem kizárt, hogy lefekvés után egy ideig álmatlanul fogunk forgolódni.

Még fokozódhat a helyzet

A keringési panaszok sem mérséklődnek számottevően, a viharos hétfőhöz képest csupán kissé javul a helyzet. A fronthatás azonban nem szűnik meg pár órán belül: csütörtökön egy még erősebb melegfront okoz majd újabb tüneteket.

A hajnali, reggeli órákban ajánlott vastagabb ruházatot felvenni, hiszen néhol a fagypont alá is süllyed a hőmérséklet. A szél – főleg a Dunántúlon – tovább csökkentheti a hőérzetet, tehát nagy szükség lesz a réteges öltözetre. Számottevő csapadék azonban nem várható.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!