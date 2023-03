Humánmeteo: kettősfronttal kezdődik az április

Szombaton újra változékonyság uralja az időjárást, már a hajnali óráktól kettősfronti tünetek jelentkezhetnek. A migrén és légzőszervi panaszok mellett számos egyéb tünet is felléphet, általánosan romlik a komfortérzet. Napközben sem javul az idő, sőt a fülledtség még fokozódik is. A záporok mellett zivatarok is kialakulhatnak. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a frontokkal tűzdelt hétvégén nagyon sok tünet jelentkezhet.

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Nevéhez méltó „bolondos” időjárással köszönt be az április. A térben és időben rendkívül változékonyan alakuló humánmeteorológiai paraméterek szélsőséges terhelésnek teszik ki még az egészségesek szervezetét is, nagyon sokféle, változó panasz jelentkezésére számíthatunk. Áprilisi tréfának is rossz furcsa kettősfront – a nem szokványos kettősfront hatásait mondja el a meteogyógyász. (x)

Belefájdul a fejünk az időjárásba

Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamint az alvászavar is. Célszerű ezen a napon inkább kerülni a fizikailag és szellemileg megerőltető tevékenységeket, és minél több időt pihenéssel tölteni.

A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz lesz ez az időszak. Az érintettek vérnyomás-ingadozást, szédülést és rosszullétet tapasztalhatnak, de akár nehézlégzés is jelentkezhet.

A frontokkal tűzdelt hétvégén nagyon sok tünet jelentkezhet. Fotó: Getty Images

Az ízületeink sem bírják

A csapadékos időszakokban felerősödhetnek az ízületi fájdalmak is. Helyenként pedig fülledtség is rontja a komfortérzetet, ezért a légzési nehézségekkel küzdőknek nem tanácsos hosszabb időt a szabadban tölteni.

Összességében nagy változékonyságra kell készülni, és ha elhagyjuk otthonunkat, ajánlott magunknál tartani egy esernyőt. Hideg várhatóan nem lesz, a szél azonban kissé csökkentheti az érzett hőmérsékletet, a csapadékos időszakokban pedig jelentősen romolhat a komfortérzet.

