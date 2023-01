Humánmeteo: hidegcsepp okoz panaszokat

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a magassági front éppen olyan erős tüneteket is ki tud váltani, mintha közvetlen frontátvonulás zajlana. Pénteken a magasban zajló változások miatt sokan tapasztalhatnak kettősfronti panaszokat, például emésztési problémákat, fejfájást és vérnyomás-ingadozást. A tünetek többsége a következő napon is kitart, több hullámban kell intenzívebb tünetekre számítani.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! Speciális időjárási helyzet alakult ki a térségünkben a magasabb légrétegekben, aminek Ön esetében is szokatlan és összetett tünetei jelentkezhetnek. Hidegcsepp zavarja a szervezetünket! Leginkább kettősfronti hatás jellegű tüneteket tapasztalhat, ezt magyarázza el a meteogyógyász! (X)

Mind a meleg-,mind a hidegfrontra érzékenyek enyhe migrént, illetve görcsös fejfájást tapasztalhatnak. A tünetek a keleti és a déli országrészben élőknek jelentkezhetnek hosszabb ideig és intenzívebben. Emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, fokozódó rosszullét is felléphet, napközben pedig állandósulhatnak a tünetek. A panaszok megszűnése estére sem várható, de már elkezdődik a mérséklődésük.

Pénteken kettősfronti hatás okozhat sokaknál kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

A szabadban csökkenő hőérzetre és növekvő megfázásveszélyre számíthatunk, a légúti fertőzések terjedésének is kedveznek most a körülmények. Napközben némi csapadék is lehet, így érdemes esernyőt magunknál tartani.

