Humánmeteo: erős melegfront okoz fejfájást

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint melegfronttal kezdődik a még nagyobb terhelés, és ennél csak rosszabb jön. Pénteken a talajon kevésbé észrevehetően, a magasban azonban intenzíven zajlik egy melegedő folyamat, valamint melegfront is érkezik. A szervezetet érő igénybevételt tetőzi, hogy sokfelé a szél sem mérséklődik.

Van aki tagadja, de nagyot téved! Bizony van tavaszi fáradtság, és komoly problémákat is jelez sok esetben. A frontérzékenyeket különösen megterheli. Veszélyes is a tavaszi fáradtság! Már itt van! Messze túlmutat önmagán, magyarázza a meteogyógyász!

Sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. A vérnyomásproblémákkal élőknél vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet, különösen a délnyugati és a délkeleti területeken. Csökken a teljesítőképességünk, koncentrálási problémák léphetnek fel.

Pénteken a melegfronti hatás és a szél is kellemetlen fejfájást okozhat. Fotó: Getty Images

Emellett erős szél is rontja a helyzetet, amely szintén kiválthat fejfájást, főként migrénes jellegű panaszokat. Ezenkívül az élénk légmozgás nyugtalanságot, ingerlékenységet is kiválthat, a gyerekek ilyenkor gyakran élénkebbek a megszokottnál, olykor kezelhetetlenné is válhatnak. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez többeknél kialvatlanság is párosul, így összességében elmondható, hogy rendkívül megterhelő napnak nézünk elébe.

Szabadtéren csapadékos és szeles időre számíthatunk. Fontos a kellően vastag, réteges öltözet, a szél miatt csökken a hő- és komfortérzet. Esernyőre is szükség lehet.

