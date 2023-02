Humánmeteo: az idei tél legmegterhelőbb időszaka jön

Szombatra virradóan egy erős hidegfront éri el térségünket, ezzel összefüggésben egyre többfelé jelentkeznek a humánmeteorológiai helyzet markáns változása miatt érezhető panaszok. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az idei tél legmegterhelőbb időszaka köszönt ránk.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Sokan már a tél végében reménykedtek. Helyette olyan durva időjárásromlás érkezik, ami az időjárás-érzékenyekre fokozottan veszélyes. Drasztikus terhelésre készüljön. Időben figyelmeztet mai videójában a meteogyógyász. (x)

Fejfájás, izomgörcs és rosszullét lesz a szombati menü

Hajnalban a felhős időben még többfelé lehet vegyes halmazállapotú csapadék, majd napközben már hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. A szél viszont viharossá fokozódik, ez pedig sok panaszt felerősít. A fronthoz köthetően görcsös eredetű fejfájás, illetve erős migrén léphet fel – a viharos lökésekkel kísért légmozgás ezt is sokaknál fokozhatja.

Fejgörccsel érkezik a hidegfront. Fotó: Getty Images

Mindemellett izomgörcsök és hasi panaszok is jelentkezhetnek, illetve többen ingerültek és feszültek lehetnek. A keringési panaszokkal és vérnyomásproblémákkal küzdők rosszullétre készüljenek, de a szívbetegek panaszai is erősödhetnek. A görcsös bántalmak felerősödésével összefüggésben egyes kismamáknál esetleg nagyobb fájdalmak is jelentkezhetnek.

Egymást érik a frontok, nincs idő pihenni

Az elmúlt napokban egymást érték a frontok, így még az egészséges szervezet is kimerült. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden szabad percünket pihenéssel töltsük, illetve próbáljunk nyugodt, stresszmentes környezetet teremteni magunk körül.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!