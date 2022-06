Humánmeteo: alaposan meggyötör a keddi hőség

A keddi nagy melegben tapasztalható álmatlanság, tompaság hátráltathat minket a mindennapi tevékenységeinkben, emellett sokan szenvedhetnek erősödő fejfájástól, migréntől is. Főleg a szívbetegeket és a vérnyomás-panaszokkal élőket viseli meg a folyamatos meleg, ők egész nap kerüljék a megterhelő tevékenységeket!

Ha nehezen viseli a hőséget, még akkor is, ha hűvös helyen tölti az idejét, akkor fennállhat a frontérzékenység gyanúja. Érdemes itt ellenőriznie, hogy nem fokozottan időjárás-érzékeny-e. (x)

Most már az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, a nagyvárosokban hajnalra is alig hűl a levegő. Ahol viszont 20 fok alá csökken a hőmérséklet, ott jót tesz az éjszakai szellőztetés – ezzel nemcsak a minket ért hőterhelést csökkenthetjük, de jobban is aludhatunk.

Sok víz, könnyű fogások

A hőségben kiemelten fontos a folyadékpótlás: szénsavmentes ásványvizet, hűtött, alig cukrozott gyümölcsteát, limonádét fogyasszunk, akár napi 3-4 litert is! Ebédre egy tányér hűsítő gyümölcsleves is remek megoldás. A forróságban a nehéz fogások a szokásosnál is jobban megterhelik a gyomrot, és komoly rosszullétet okozhatnak.

Tikkasztó meleg lesz kedden. Fotó: Getty Images

A legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjunk hűvös, zárt helyen, a tűző napsütést pedig mindenképpen kerüljük el. Mivel az UV-sugárzás eléri a nagyon erős fokozatot, fényvédő használata nélkül ne menjünk a napra!

A közlekedők a meleg miatt türelmetlenebbek, ingerültebbek a szokásosnál, valamint a fáradtság, kábaság is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Vezessünk lassabban, óvatosabban, és fokozottan figyeljünk a gyalogosokra, biciklisekre is.