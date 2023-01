Fagyos hajnalokat és havazást is tartogat a hétvége

Pénteken többnyire erősen felhős, borult idő várható, időnként viszont lehetnek kisebb-nagyobb szakadozások a felhőtakaróban. Elszórt jelleggel hószállingózásra, gyenge havazásra, illetve néhol vegyes csapadékra számíthatunk – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Megélénkül az északi-északkeleti szél. A legenyhébb órákban 0 és +5 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, késő este pedig -2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet.

Talán még hógolyócsatát is rendezhetünk a napokban. Fotó: Getty Images

Hószállingózás, kisebb havazás

Szombaton is nagyrészt felhős lesz az ég. Hószállingózás és kisebb havazás is várható, az ország keleti viszont felén havas eső, a Tiszántúlon pedig eső is lesz. Az északi szél sokfelé élénk lesz, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Délután általában 0 és +5 közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők.

Vasárnap főleg rétegfelhőkre számíthatunk, de északnyugat felől egy vastagodó fátyolfelhőzet is érkezhet. Ennek ellenére napos időszakokban is lehet részünk, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északi, majd nyugati szelet sok helyen élénk lökések kísérhetik. Hajnalban általában -6 és 0, kora délután pedig 0 és +4 fok közötti értékek várhatóak.

Az új hét is hóval indul

A hétfőn közepesen vagy erősen felhős időt tartogat számunkra. Szórványosan kialakulhat hószállingózás, kisebb havazás és havas eső is, jellemzően a nap második felében. Az ország nyugati-délnyugati részén eső is eshet. A minimumértékek várhatóan -6 és -1, a maximumok pedig 0 és +5 fok között alakulnak.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!