Borongós, esős hétvége jön

Pénteken megnövekszik a felhőzet, ezért erősen felhős, borult időben lesz részünk. Délelőtt ugyan még lesz egy hosszabb napos időszak is, később már csak rövid ideig süt ki a nap. A ködös részeken csak lassan javulnak a látási viszonyok. Elszórtan kisebb esőre is számíthatunk, délnyugaton azonban igen kicsi a csapadék esélye. A délnyugati-nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legenyhébb órákban 6 és 14 Celsius-fokot mérhetünk, késő estére pedig 3 és 9 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A következő napokban sokszor lesz felhős az ég, és az esőkabátra is szükségünk lehet. Fotó: Getty Images

Hétvégén akár 17 fok is lehet

Szombaton a nap első felében nagyrészt erősen felhős lesz az ég, délután azonban egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet – ettől függetlenül viszont erősen felhős vidékek is maradhatnak. Főleg az ország északkeleti részén élők számíthatnak szórványosan esőre, záporra. A délnyugati-nyugati, majd átmenetileg északnyugatira váltó szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul majd.

Szombatra vonatkozóan Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki széllökés veszélye miatt. A legerősebb széllökések várhatóan a 70 km/h-s sebességet is meghaladhatják.

Vasárnap is jellemzően erősen felhős időre készülhetünk, de a nap második felétől azért felhőátvonulások is előfordulhatnak. Helyenként eső és zápor is lehet, estefelé pedig akár havas eső is hullhat – erre leginkább északkeleten a hegyekben lesz esély. A délnyugati, majd északnyugati szél ezen a napon is sokfelé megerősödik, helyenként akár viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között, míg a legmagasabb nappali érték 9 és 15 fok között várható.

Havazással indulhat az új hét

Hétfőn délnyugaton szakadozottabb lehet a felhőzet, máshol viszont továbbra is erősen felhős vagy borult időre kell készülni. Több helyen előfordulhat eső, az északkeleti országrészben pedig átmenetileg havas eső és hó sem kizárt. Hajnalban -6 és +5, kora délután 2 és 14 fok között alakulnak az értékek. Északkeleten lesz hidegebb.

