Szaharai por érkezik az ország felé

Azt írták: jelenleg is "piszkos" Magyarország felett a légkör, ugyanis a kanadai erdőtüzek füstje még mindig megtalálható a felsőbb légrétegekben. Ugyanakkor - tették hozzá - a Brit-szigetek felett örvénylő ciklon előoldalán most főként szaharai eredetű por érkezik, és a füst mellett most ez lesz a domináns. Megjegyezték, hogy a szaharai por érkezése természetes folyamat, és annak nagyobb koncentrációja elkerüli Magyarországot.