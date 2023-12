Megdőlt a melegrekord szombaton

A várakozásoknak megfelelően 18 fokig emelkedett a hőmérséklet a délkeleti tájakon, vagyis megdőlt az erre a napra vonatkozó országos melegrekord. Az eddigi rekord 17,4 fok volt, amit 1959-ben Békéscsabán mértek - közölték. A bejegyzéshez készített infografika szerint a második legmelegebb szombaton a Békés vármegyei Eleken volt, itt 17,9 fokot mértek, Sarkadon pedig 17,8 fokot regisztráltak.



A meteorológiai szolgálat bejegyzésében azt is írta, miközben délkeleten tavasz van, az ország nagyobb részén téli idő jellemző. Az infografika szerint a leghidegebbet a Zala vármegyei Nagykutason mérték, itt mínusz 0,5 fok volt a csúcshőmérséklet. Hozzátették: a nyugati tájakon havazik, a halmazállapot-váltás határa tolódik kelet felé. A Dunántúlon ónos eső is előfordul, emiatt riasztás is érvényes jó pár járásra - jegyezték meg.