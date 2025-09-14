Orvosmeteo: zuhé, jégeső, villámlás – elő a benti programokkal!

Erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak. Ezek környezetében viharos lökések, villámlások és jégeső is előfordulhat, így valamennyi megyére elsőfokú riasztás van érvényben.

Ma ez is opció lehet...Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő – áll a kiderül előrejelzésében.