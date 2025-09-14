Orvosmeteo: zuhé, jégeső, villámlás – elő a benti programokkal!

Erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak. Ezek környezetében viharos lökések, villámlások és jégeső is előfordulhat, így valamennyi megyére elsőfokú riasztás van érvényben.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő – áll a kiderül előrejelzésében.