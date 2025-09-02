Orvosmeteorológia: melegfront tehet ma ingerlékenyebbé

Napos, gyengén felhős időre számíthatunk, majd a déli óráktól nyugat felől elkezd megnövekedni, késő estétől határozottan megvastagodni a felhőzet. Délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő - olvasható a Kiderül előrejelzésében.
Kedden napközben meleg jellegű fronthatás várható, így az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Estétől nyugat felől pedig már hidegfront érkezik - írja a HungaroMet.
- Baranya,
- Győr-Moson-Sopron,
- Somogy,
- Tolna,
- Vas,
- Veszprém
- és Zala megyére.