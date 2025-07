Orvosmeteo: szintet lép a hőség, nincs messze a 40 fok sem

Fátyol- és gomolyfelhők mellett többségében napos időre van ma kilátás. A délutáni óráktól azonban nyugat felől megnövekedhet a felhőzet: elsősorban az északnyugati területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A déli, délnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, záporok, zivatarok környezetében viszont akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 38 fok között alakul.

A fokozódó hőség az egészséges szervezetet is megterheli. Fotó: Getty Images

Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, a fokozódó hőség egészségügyi szempontból is kockázatokat hordoz magában. Az országos tisztifőorvos csütörtöktől a korábbi másod- helyett immár harmadfokúra emelte a hőségriasztást, amely szombat éjfélig marad egyelőre érvényben. A tartós meleg különösen veszélyes a kisgyermekekre, idősekre, várandósokra és a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre nézve. Ezzel együtt az elhúzódó, az átlagosnál melegebb időjárás bárkinél kiválthat egészségügyi panaszokat. Nagyon fontos ezekben a napokban a bőséges folyadékpótlás, valamint az, hogy a legmelegebb órákban húzódjunk hűvös, árnyékos helyre.

Holnap ismét a napsütés lesz domináns, záporok-zivatarok továbbra is főként az ország nyugati és északi részén pattanhatnak ki. A nyugatias irányú szél immár nagyobb területen megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig számítani lehet erős vagy viharos széllökésekre is. A napi csúcshőmérséklet terén jelentősebb eltérések is lehetnek: délután nyugaton 29, keleten, délkeleten 38 fok körüli értékeket mérhetünk majd várhatóan.