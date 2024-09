Orvosmeteo: mutatjuk, ma hol csaphatnak le záporok, zivatarok

Erősen felhős vagy borult idővel indul a péntek, napközben azonban dél felől fokozatosan szakadozik és csökken majd a felhőzet. Az ország északi, északnyugati harmadában elszórtan eső, zápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. Délutántól viszont egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra. Ezzel szemben a déli, délkeleti tájakon többnyire napos idő várható, csupán néhány fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen.

Az időjárás-változásokra különösen érzékenyek továbbra sem pihenhetnek. Fotó: Getty Images

A déli, délnyugati szél – az északnyugati, északi határ menti részek kivételével – ismét megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmelegebb délutáni órákban 25 és 31 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, de a legtovább felhős északnyugati, északi határ mentén csak 20 fok közelében alakul a csúcsérték. Késő estére pedig 15 és 23 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma a délelőtti, déli óráktól a Dunántúl északnyugati felén előfordulhat néhány zivatar, amelyekhez átmeneti szélerősödés, intenzív csapadék és apró szemű jég is társulhat. Azonban ennek is csak alacsony a valószínűsége.

-4 fokot is mértek már ezen a napon

A szeptember 27-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -4 Celsius-fokot 1906-ban jegyezték fel Egerben. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1942-ben mért eredmény tartja, amikor 33,2 fokot mutattak a hőmérők Kaposváron, Szarvason és Túrkevén.

Folytatódik a változékony időjárás

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma is melegfrontjellegű hatásra számíthatunk. De a következő napokban is folytatódik a változékony időjárás, ami nem kedvez a frontérzékenyeknek. A holnapi front például jelentősebb lehűlést is hoz. A légnyomás nem változik.