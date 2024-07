Orvosmeteo: viharokkal jön a hidegfront

Erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett több órára kisüthet ma a nap – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A déli óráktól aztán elsősorban a délnyugati és az északkeleti országrészben már számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására. Néhol hevesebb viharok is előfordulhatnak, amihez – akár 2 centimétert meghaladó átmérőjű jégszemekkel – jégeső, illetve lokálisan 25 milliméter csapadékot meghaladó felhőszakadás is társulhat. Sokfelé egyébként is megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 33 fok között alakul: délkeleten lesz a legmelegebb.

Az orvosmeteorológiai helyzetet a lehűlést hozó hidegfront dominálja. Az arra érzékenyek körében fejfájás, migrén jelentkezhet, illetve a hangulatra is rányomhatja a bélyegét az időjárás-változás. Jó hír ugyanakkor, hogy az elmúlt napok megterhelő hősége után néhány napra mérséklődik a meleg. Kivételt képez ez alól Békés és Csongrád megye, ahol ma is 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. Ami a pollenhelyzetet illeti, a pázsitfűfélék és a csalánfélék, valamint helyenként az útifű pollenkoncentrációja is elérheti a magas szintet. A pázsitfűfélék pollenjei viharok területén kisebb szemcsékre esnek szét, így a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak. Éppen ezért allergiások és asztmások számára különösen javasolt, hogy vihar idején maradjanak zárt térben, csukott ablakokkal.

Zivatarok egészen az éjszakai órákig kipattanhatnak az országban, várhatóan hajnaltól kezd csendesedni majd az idő. Kedden aztán délen és keleten felhős, helyenként borult lesz az ég. Másutt sok napsütésre van kilátás csökkenő felhőzet mellett. Napközben már leginkább csak északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, délen viszont eleredhet az eső. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik. Délutánra 23 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.

