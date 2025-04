Orvosmeteo: saras eső csaphat le a Dunántúlon

Napközben többnyire derült, kellemes időnk lesz, a Kiderül előrejelzése szerint a Dunántúlon várható némi csapadék. A hazánk területére érkező szaharai por miatt ez saras lehet.

Fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, majd a déli óráktól nyugat felől vastagszik a felhőzet, este már nagyrészt erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Késő délutántól növekszik a csapadék esélye is: gyenge (saras) eső a Dunántúlon helyenként előfordulhat. A déli, délkeleti szél csaknem országszerte megélénkül, az északnyugati harmadban olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 fok körül várható. Késő este 8, 15 fok várható.

Az intenzív melegedés hatására melegfronti tünetek is felerősödhetnek napközben. Sokakat gyötörhet emiatt fejfájás, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Időnként a szél is megerősödhet, ami a hőérzetünket is befolyásolhatja, illetve ingerültség, koncentrációs zavarok is felléphetnek a nap során.