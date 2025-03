Orvosmeteo: peremciklon mossa és fújja át az országot

Délnyugat, nyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken ma a felhőzet, amivel a csapadékzóna egyre inkább az északkeleti területekre korlátozódik, majd délutánra onnan is elvonul. Ezt követően is kialakulhatnak még azonban záporok, zivatarok a képződő gomolyfelhőkből – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Keleten, északkeleten egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt, amihez akár jégeső is társulhat. Ezenkívül a délelőtti óráktól a Dunántúlon és a középső országrészben nagy területen viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul.

A mostani időszak változékony időjárása az orvosmeteorológiai helyzetre is kedvezőtlen hatással bír. A HungaroMet előrejelzése szerint meleg jellegű fronthatás érvényesül ma. A frontérzékenyek körében így fejfájás, vérnyomás-ingadozás, ingerlékenység jelentkezhet a nap folyamán, ami a teljesítőképességet is negatívan befolyásolja. Ugyancsak kiválthat panaszokat a felerősödő szél, amely egyben a kültéri hőérzetet is nagyban csökkenti. Fontos tehát a kellően meleg és réteges, szélálló öltözet.

Holnap napközben ismét megvastagszik a felhőzet. A Tiszántúlon még több órára kisüthet a nap, idővel azonban ott is beborul majd az ég. A délelőtti órákig főként a Dunántúlon, azt követően pedig az ország többi részén is egyre nagyobb területen várható eső, zápor. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Több helyen ismét megerősödik a déli, délnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet az északnyugati országrészben 10, délkeleten 20 fok körül alakul.

Borítókép: Getty Images