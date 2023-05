Orvosmeteo: nehéz napok előtt az allergiások

Gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre számíthatunk ma. Legfeljebb a délkeleti tájakon alakulhat ki egy-egy zápor – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A keleti szél továbbra is nagy területen élénk lesz, erősebb lökések viszont már csak helyenként fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható, majd késő estére 5 és 12 fok közé hűl vissza a levegő.

Összességében tehát kellemes nap előtt állunk, ez pedig az orvosmeteorológiai helyzetre is igaz. A hét végéig nem kell időjárás-változástól, fronthatástól tartani. Javában tart azonban már a pollenszezon átmeneti időszaka, amikor egyszerre nagyon sokféle növény virágpora jelen van a levegőben. A hét első felében viszonylag magas pollenterhelés várható, ami sok panaszt okozhat az allergiások körében.

Sok pollen száll most a levegőben, nehéz időszak ez az allergiások számára. Fotó: Getty Images

Ami a hét folytatását illeti, szerdán még marad a napos, gomolyfelhős idő, valamint eleinte csütörtökön is. Délnyugat felől azonban fokozatosan megvastagszik majd a felhőzet, és egyre nagyobb területen várható eső, zápor. Péntektől az ország nagy részén felhős, borult időjárásra van kilátás, amely a hétvégén is végig kitart az előrejelzés szerint. Öröm az ürömben, hogy számottevő lehűlés nem érkezik, még ha a csapadékos, szeles időszakokban a hőérzet sokat is romolhat a szabadban.

