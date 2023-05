Orvosmeteo: nehéz hétvége vár az allergiásokra

Többnyire gomolyfelhős, napos időjárásra van kilátás ma. Ugyanakkor délelőtt a déli, délnyugati országrészben, délutántól a keleti, délkeleti határ közelében is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére aztán mindenütt megszűnik a csapadék – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Többfelé megélénkülhet az északi, északkeleti szél. A Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti tájakon erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű, majd késő estére 15-20 fok közé hűl vissza a levegő.

A napos, meleg időben felgyűlhetnek a pollenek a levegőben. Fotó: Getty Images

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, fronthatásra nem kell számítani. A meleg időben felerősödhet viszont a pollenterhelés. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) legfrissebb jelentése szerint a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan elérheti a magas, esetenként akár a nagyon magas szintet is. Viharok idején a pázsitfűfélékre érzékeny allergiások és asztmások panaszai különösen felerősödhetnek. A sok napsütés közepette erős lesz az UV sugárzás.

A jövő hét elején több lehet a felhő

Vasárnap is napos időben lehet részünk gomoly- és fátyolfelhőkkel. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar, elsősorban délkeleten és a középső országrészben. Ismét többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Délután 23-28 fok között maximumokat olvashatunk le a kültéri hőmérőkről.

Általában hétfőn is több órás napsütés várható, de immár erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, valamint fátyolfelhők is érkeznek. Több helyen valószínű csapadék zápor, zivatar formájában. Az északi, északkeleti szél újfent sokfelé megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödhet. A hajnali 9 és 15 fokos minimumok után a nappali csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

