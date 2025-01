Orvosmeteo: melegfront jön, így terheli meg a szervezetet

Melegfront éri el vasárnap a Kárpát-medencét. A Kiderül, a Startlap meteorológiai előrejelzése szerint napközben fokozatosan megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól pedig leginkább az északi tájakon több helyen is lehet számítani gyenge csapadékra. Az Észak-Dunántúlon többnyire eső, míg az Északi-középhegység tágabb környezetében kezdetben havazás, havas eső, később egyre inkább fagyott eső, helyenként ónos eső, majd eső várható. Főként az esti órákban a Dunántúlon és az Alföldön nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik a déli, délnyugati szél. Az ország északi, északkeleti harmadában fagypont körül alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, másutt 3 és 8 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

Ma az orvosmeteorológiai helyzetet is a melegfronti hatás és a gyors légköri melegedés határozza meg. Az arra érzékenyek körében fejfájás, fáradtságérzet jelentkezhet, illetve mindennek okán csökkenhet a teljesítőképesség. A fronthelyzet a keringést is megterheli: a szívműködés gyorsul, a vérnyomás emelkedik – figyelmeztet a Hungaromet. Mindez fokozza a vérzéshajlamot, kezdve az orrvérzéstől egészen az agyvérzés megnövekedett kockázatáig. Továbbá emelkedhet a trombózis és az embólia előfordulása is a veszélyeztetetteknél.

Holnap változóan felhős idő valószínű. A legtöbb helyen néhány órára kisüt majd a nap, főként északkeleten viszont zártabb, vastagabb maradhat a felhőzet. Egyszersmind arrafelé gyenge eső is előfordulhat. A déli, délnyugati szelet erős, a Nyugat-Dunántúlon viharos széllökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet döntően 7 és 12 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb, míg délnyugaton enyhébb idő várható.

