Orvosmeteo: ma még hidegfronttól fájhat a fejed

Túlnyomóan derült lesz ma az ég felettünk, legfeljebb kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja néhol a napsütést – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél, sőt, néhol erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, majd késő estére 18 és 25 fok közé hűl vissza a levegő.

A vasárnap érkezett hidegfront még ma is érezteti hatását. A frontérzékenyek körében így fejfájás, erősödő migrén is jelentkezhet. Sokaknál okozhat panaszokat továbbá, hogy lassanként beindul a parlagfűszezon. Az invazív gyom pollenkoncentrációja országos viszonylatban is elérheti a tüneteket okozó közepes, az Alföld nagy részén pedig a magas szintet. Emellett a csalánfélék pollenjei is jellemzően közepes-magas koncentrációban vannak még jelen a levegőben.

Ami a folytatást illeti, kedden még többfelé megélénkülhet az északi szél, majd mérséklődik a légmozgás. Ezt leszámítva derült, száraz időjárás várható. A nappali maximumok 27 és 31, majd szerdán már 30 és 34 fok közötti értéket érhetnek el.

Borítókép: Getty Images