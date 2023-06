Orvosmeteo: kettős fronthatás okozhat panaszokat

Késő délutántól már egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között alakul, késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő – írja a kiderul.hu.

A kettősfront nem kedvez a fejfájósoknak. Fotó: Getty Images

Holnap alapvetően sok felhőre számíthatunk, amely mellett jellemzően szűrt napsütés valószínű. A délutáni órákra zápor, zivatar érheti el hazánkat, a délies szél is néhol megélénkül. Délutánra általában 21 és 27 fok közé melegszik fel a levegő, azonban a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Pénteken is felhős idő valószínű, de előfordulhatnak hosszabb-rövidebb napos időszakok. A délutánra gomolyosabbá váló felhőzetből több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de a zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 13-17 fokról általában 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétvégén napos idő lesz 27-28 fokos maximum hőmérsékleti csúcsokkal.

Egy ciklon okoz majd a következő napokban változékony időjárást. Sok lesz a felhő, ami csökkenti a hőérzetet. Erősödhetnek az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok, többeknél fejfájás is jelentkezhet. Reakcióidő-növekedés, koncentrációs panaszok nehezíthetik a közlekedést. A sok csapadék kimossa a virágport a levegőből, így az allergiások tünetei enyhülnek. A légnyomás csökken.

