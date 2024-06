Orvosmeteo: kedden is kitart a kettősfront

Kettős fronthatásra és zivatarokra is figyelmeztetnek a meteorológusok, a Kiderül előrejelzése szerint napközben 20-25 fokig emelkedhet meg a hőmérő higanyszála.

A legtöbb helyen felhősen indul a reggel, ám idővel szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Reggel még főként az ország északnyugati felén, napközben már másutt is elszórt jelleggel várható eső, zápor, zivatar, utóbbi nagyobb számban az északkeleti harmadban valószínű, felhőszakadásra is ott van több esély. A szél elsősorban zivatarok környezetében lesz erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kettős fronthatásra és zivatarokra is figyelmeztetnek a meteorológusok. Fotó: Getty Images

A tegnapi kettős fronthatás ma is kitart. Sokaknál jelentkezhet emiatt fejfájás, migrén, sokakat alvászavarok is gyötörhetnek. A levegőben lévő pollenkoncentráció lecsökken, ami miatt az allergiás panaszok várhatóan nem erősödnek fel. A csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, a lóromé és az útifűé jellemzően alacsony, esetenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van a kenderfélék, a libatopfélék, a gyékény, valamint a sásfélék és az ernyősvirágzatúak pollenje is.