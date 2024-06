Orvosmeteo: jégesővel és zivatarokkal indulhat a június

Hat keleti megyében másodfokú, az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a Kiderül előrejelzése szerint. A hidegfront mellett záporokra, a keleti megyékben jégesőre figyelmeztetnek a meteorológusok.

Napközben erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani, helyenként heves zivatar és jégeső is kialakulhat. A délnyugati, déli tájakon délután már kisebb eséllyel és számban valószínű csapadékgócok kialakulása. A délnyugati szél zivataroktól függetlenül is megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 20 és 25, délkeleti felén 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Napközben egy hidegfront érkezik, ami komolyabb lehűlést ugyan nem hoz, a szél ugyanakkor csökkenti a hőérzetet. Enyhe fejfájás, alvászavarok jelentkezhetnek egyeseknél. A levegő pollenkoncentrációja lecsökken az esőzés hatására, ami miatt az allergiások panaszai felerősödhetnek.