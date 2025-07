Országszerte nagyrészt 30 fok alatt marad a hőmérő higanyszála hétfőn, a Kiderül előrejelzése szerint viszont kedden egy ciklon érkezik, ami sokaknak okozhat kellemetlenséget.

A keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a gomolyfelhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Az északkeleti, keleti megyékben szórványosan várható eső, zápor, zivatar majd a déli óráktól már másutt is lehet helyenként záporeső, nyugaton esetleg zivatar is. A zivatarokat keleten néhol felhőszakadás kísérheti! Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, a Dunántúlon helyenként erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között várható, a magasabb értékeket az Alföldön mérhetjük. Késő estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatásra a hétfői nap során nem kell számítani, a meteorológusok szerint ugyanakkor a keddi időjárási változások már sok kellemetlenséget okozhatnak a frontérzékenyeknek. Az UV sugárzás mértéke extrém magas lehet, ami miatt nem csak az érzékeny bőrűeknek lehet fontos a naptej használata.

