Orvosmeteo: hidegfront miatt romlik el az idő

Többnyire napos időben lehet ma részünk, csupán fátyol- és gomolyfelhők lehetnek az égen. Késő délutántól viszont északnyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet. Ezzel egyidejűleg egyre többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A szél általában mérsékelt marad, de a Dunántúlon időnként megélénkülhet a légmozgás, valamint zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 között alakul, majd késő estére 17-23 fok közé hűl vissza a levegő.

Egy érkező hidegfront hatására átmenetileg visszatér a csapadékos idő. Fotó: Getty Images

A felhősödés és a csapadék hátterében egy estére megérkező hidegfront áll. Napközben nyugodt orvosmeteorológiai helyzetre van kilátás, estétől azonban a fronthatás az arra érzékenyek körében már kiválthat kellemetlen tüneteket. Eközben a hét eleji meleg időben a pollenterhelés is felerősödik, ami szintén fokozódó panaszok forrása lehet az allergiások körében. Ezenkívül nem szabad megfeledkezni a megfelelő fényvédelemről sem, ugyanis az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint nagyon erős UV-B sugárzás várható ma a Nyugat- és a Közép-Dunántúlon.

Éjjel még erősen felhős lehet tehát az ég, holnap viszont több-kevesebb napsütésre is számíthatunk majd. Ezzel együtt több helyen lehetnek záporok, zivatarok, illetve eső. A csapadék napközben a Dunántúlon egyre nagyobb területen megszűnik majd. Élénk lesz az északi, északnyugati szél, sőt, zivatarok környékén átmeneti szélerősödésre is számítani lehet. Hajnalban 9-16 fok közötti minimumokat mérhetünk, majd délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a hőmérséklet. Csütörtökön és pénteken változóan felhős időjárás várható, szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

