Orvosmeteo: hidegfront miatt lehetsz ma szétszórt

A frontális felhőzet és a csapadékzóna nyugatról kelet felé vonul. Ma az ország keleti harmadában is beborul már az ég, míg délnyugat felől lassanként elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Lesz, ahol a nap is kisüt, elsősorban a Dél-Dunántúlon, de helyenként záporok is előfordulhatnak. Megélénkül a déli, délnyugati szél, sőt, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul, majd késő estére 13-18 fokig hűl vissza a levegő.

Időjárásunkat egyelőre egy mediterrán ciklon gyengülő hidegfrontja határozza meg. Jelentős változást nem hoz, de a frontérzékenyek körében kellemetlen panaszokat idézhet elő: fejfájást, koncentrációs nehézségeket, vérnyomás-ingadozást. Jó hír, hogy a parlagfű pollenkoncentrációja mostanra nagyban lecsökkent a levegőben, köszönhetően az elmúlt napok csapadékosabb időjárásának. Ugyanakkor a kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas vagy nagyon magas.

Csütörtök reggel többfelé ködfoltok képződhetnek, amelyek feloszlása után a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Eközben viszont nyugat felől újabb felhősödés indul, és délután nyugat, északnyugat felől egyre nagyobb területen eleredhet az eső, illetve kialakulhatnak záporok, akár egy-egy zivatar is. A déli, délnyugati szelet gyakran erős, a Nyugat- és Észak-Dunántúlon viharos széllökések kísérhetik. A nappali maximumok ezzel együtt 21 és 27 fok között várhatóak – a délnyugati, déli tájakon lesz a legmelegebb.

Borítókép: Getty Images