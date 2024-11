Orvosmeteo: hétvégére megváltozik az idő

Túlnyomóan borult, helyenként párás idő várható ma. A déli, délutáni időszakban – főként az északi, északnyugati tájakon – átmenetileg elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Néhol szitálás, gyenge eső nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge marad, csak a Dunántúlon fordulhatnak elő elszórva élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 5 fok között alakul.

Az orvosmeteorológiai helyzetet továbbra is a beállt hidegpárna egyhangú időjárása határozza meg. Ez azt is jelenti, hogy egyelőre nem érvényesül fronthatás. Pénteken azonban észak, észak-nyugat felől egy legyengülő front éri el a Kárpát-medencét, ami már az arra érzékenyek körében enyhébb panaszokat is kiválthat. Jelenleg azonban főként a hideg és az alacsony hőérzet okozhat problémát: például a fokozott megfázásveszély, valamint az ízületi bántalmak felerősödése révén. Ezenkívül a tartósan borult idő a hangulatra is negatív hatással lehet.

Ami a folytatást illeti, eleinte nagyrészt pénteken is erősen felhős vagy borult lesz az ég. A délutáni, esti órákban viszont szakadozni, csökkenni kezd majd a felhőzet. Főleg északkeleten számíthatunk pára- és ködfoltokra. Néhol szitálás, gyenge eső, hajnalban északkeleten hószállingózás, a fagyos részeken ónos szitálás sem kizárt. Az északira, északnyugatira forduló szél napközben megélénkül, a Dunántúl északnyugati felén sokfelé meg is erősödik. A hőmérséklet kora délután 3 és 10 fok között valószínű.

