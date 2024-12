Orvosmeteo: fájhatnak az ízületeink a ködös, nyirkos idő miatt

A hazánk keleti felét beborító köd, illetve rétegfelhőzet túlnyomórészt napközben is megmarad, arrafelé szitálás, ónos szitálás, zúzmaraképződés nem zárható ki. Másutt azonban továbbra is derült, napos, száraz idő várható. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, ködös részeken fagypont körül, a napos tájakon 4 és 9 fok között alakul, sőt a hegycsúcsokon akár 10, 11 fokot is mérhetnek. Késő este -5, +1 fok várható. Fronthatásra továbbra sem kell számítani.