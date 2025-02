Orvosmeteo: eső, hó és hideg szél uralkodik, de egy hidegfront is keresztbe tesz

Pénteken borult lesz az ég, de északnyugat felől lassan tovább csökken a csapadékhajlam, és este inkább már csak az ország délkeleti felén valószínű havas eső, eső, késő délutántól hó is. A Dunántúlon élénk északias szelet főként az Észak-Dunántúlon nagy területen erős lökések kísérik, emellett a nap második felében északkeleten is megélénkül, majd meg is erősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de délkeleten pár fokkal melegebb is lehet – áll a Kiderül előrejelzésében.

Ma talán jobb inkább odabent maradni...Fotó: Getty Images