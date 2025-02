Orvosmeteo: a hét végére erősen befelhősödik az ég

Az ország nyugati, északnyugati felében többfelé lehetnek ma erősen felhős körzetek, majd a délutáni óráktól észak felől másutt is megnövekszik a felhőzet. A legtöbb napsütésre délkeleten van kilátás – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Az északi, északkeleti szél a Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon is többfelé megélénkül, sőt, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul, majd késő estére mínusz 3 és plusz 2 fok közé hűl vissza a levegő.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat. Fronthatással így nem kell számolni, kedvezően alakulnak a körülmények a frontérzékenyek számára. Javában tart ugyanakkor az influenzaszezon, valamint egyéb felső légúti fertőzések is cirkulálnak. Fontos ezért az elővigyázatosság: mossunk rendszeresen kezet, törekedjünk a távolságtartásra, zsúfolt helyeken fontoljuk meg a maszkviselést. Lényeges továbbá az immunrendszer támogatása vitamindús zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával, megfelelő éjszakai pihenéssel, illetve a mindennapos stressz csökkentésével.

Holnap jellemzően országszerte erősen felhős lesz az ég. Legfeljebb szűrt napsütésre lehet számítani rövidebb időszakokban. Csapadék ezzel együtt továbbra sem valószínű. Az ország nyugati kétharmadán viszont megélénkülhet a délkeleti szél. A nappali csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között várható.

