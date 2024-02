Megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord hétfőn

A HungaroMet Zrt. azt közölte, hogy hétfő hajnalban az újpesti állomáson 10,3 fokos hőmérsékletet mértek, ami új legmagasabb napi minimum-hőmérsékleti rekord a fővárosban.

A korábbi, erre a napra vonatkozó rekord 8,4 fok volt a lágymányosi állomáson, még 2004-ben.

Szokatlanul kellemes ezen a héten a februári időjárás. Fotó: Rainer Küster/Pixabay

A Facebookon azt írták, hogy a legerősebb széllökéseket tegnap az ország északkeleti felén regisztráltak, de Budapesten sem sok hiányzott a szélrekord megdöntéséhez.

"A szél a hőmérséklet alakulásában is szerepet játszott (ha ezt a hőérzetünkön nem is mindig vettük észre ), ugyanis átkeverve a légkör alsóbb rétegeit, egészen 12 és 19 fok közé emelkedett a hőmérséklet, ami országos szinten nagyjából 10-12 fokkal jelent magasabbat az ilyenkor szokásos csúcsértékeknél. Az éjszaka is enyhe volt a lengedező, helyenként élénk, erős szél miatt. Majdnem mindenütt fagypont feletti értékeket mértünk, sőt Budapesten, ezen a napon az eddigi legenyhébb éjszakát élhették át az emberek a 10,3 fokos minimummal" - áll a posztban.