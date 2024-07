Még sosem volt ilyen meleg a tenger júliusban a magyarok kedvenc nyaralóhelyein

Az elképesztő mértékű felmelegedést mutatja, hogy a magyarok kedvelt külföldi nyaralóhelyein egyre kevésbé kellemes a tengervíz; már nem hoz igazi felfrissülést, annyira felmelegedett.

Fotó: Getty Images

Mind Horvátországban, mind Olaszországban 30 fok körüli hőmérsékletűre mérik a tengert, ami merőben szokatlan júliusban. Legfeljebb nyár végére szokott a hatalmas víztömeg ennyire felmelegedni – hangsúlyozza a telex cikke is -, ám a 30 fok még akkor is extrémnek számít, jobbára csak a legdélebbi pontokon szokta elérni a víz ezt a szintet. Ezek tehát a valaha volt legmagasabb értékek nyár közepén, de akár magasabbak is lehetnek, hiszen egy darabig még nem enyhül a kánikula.

Néhány jelenlegi hőmérsékleti érték:

- Lido di Jesolo 30°C

- Catania 29°C

- Bari 28,9°C

- Dubrovnik 29,7°C

Hazai tavaink sem túl hűvösek: 28-30 fokos mind a Velencei-, mind a Fertő-tó illetve a Balaton.