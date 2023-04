Inkább keleten lesznek még viharok

A napsütés mellett elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar is lehet. Időnként megélénkül az északi szél, a csúcshőmérséklet 17, 22 fok között valószínű. Vasárnap folytatódik a frontmentes idő, de a vérnyomás-ingadozásra hajlamosak most is tapasztalhatnak panaszokat, illetve a fejfájás és a migrén is előjöhet. Az ízületi bántalmakkal élők panaszai fokozódhatnak. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: