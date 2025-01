Aki már „szépkorú” az igazából szuper-korú?

A „szuperkorúakról” vagy inkább szépkorúakról kimutatták, hogy számukra az életkor valójában csak egy szám. – elemzi cikkében a Harvard Health Publishing. "A szuperkorúakról köztudott, hogy a 90-es éveik során is megőrzik a legmagasabb szellemi képességeiket, és elkerülik az Alzheimer-kór vagy a demencia kialakulását" - mondja Dr. Daniel Daneshvar, a Harvardhoz kapcsolódó Spaulding Rehabilitációs Kórház Agysérülések Rehabilitációs Osztályának vezetője. "Míg az általános gondolkodás szerint a memória hanyatlik, és az agyműködés lassul az életkor előrehaladtával, a szuperkorúakkal kapcsolatos tanulmányok azt sugallják, hogy ez nem elkerülhetetlen. Lehet, hogy vannak módok a kognitív funkciók magas szintjének fenntartására az emberi élet során."

Az öregedő agy

Az agy átlagos térfogata és súlya 40 éves kor után évtizedenként körülbelül 5 százalékkal csökken, 70 éves kor után pedig egyre erőteljesebben zajlik a folyamat. Az agy zsugorodása különösen a tanulásban és a memóriában részt vevő agyi régiókat érinti, például a homloklebenyt és a hippocampust. A kisebb agytérfogat az agyi régiók közötti kevésbé robusztus kommunikációhoz is kapcsolódik, ami lassabb feldolgozási sebességhez vezet, és más kognitív funkciókat is károsíthat.

"Ezek a szokásos korral összefüggő agyi változások befolyásolhatják a gondolkodást, és idővel megnehezíthetik a szavak és nevek felidézését, a feladatokra való összpontosítást és az új információk feldolgozását" - mondja Dr. Daneshvar.

A szuperkorúak agya azonban az átlagos éveknek körülbelül a fele ideje alatt zsugorodik, memóriájuk és kognitív képességeik pedig a fiatalabbakéval azonos szinten maradnak. Mi történik a szépkorúak agyában, amiért náluk nem alakul ki a gyors hanyatlás? A Harvard kutatói ezekre a kérdésekre keresték a válaszokat.

40 időskorú felnőttet kerestek, akiket szuperkorúnak azonosítottak. A szuperkorúak memóriatesztet végeztek, miközben agyukat funkcionális mágneses rezonancia képalkotással (fMRI) vizsgálták, amely a különböző agyterületek aktivitását mutatja. Összehasonlításképpen a kutatók memóriatesztet és fMRI-vizsgálatot is végeztek 41 fiatal felnőtten is (akik átlagéletkora 25 év volt). A szuperkorúak a fiatalabbakhoz hasonlóan teljesítettek a memóriateszteken. Az fMRI azt is kimutatta, hogy a szuperkorúak látókéregében, a vizuális bemenetet feldolgozó agyterületen az aktivitás hasonló volt a fiatalabb agyakéhoz.

Szépkorú vagy szuperkorú? Nem mindegy, milyen életminőségben éli meg az ember. Fotó: Harvard Health Publishing

Mi a szuper a szuperkorúakban?

Tanulmányok kimutatták, hogy a genetika az öregedő agy állapotának legnagyobb eredője.

"A tudomány körülbelül 100 gént azonosított, amelyek gyakoriak a szuperkorúak körében, bár nem világos, hogy konkrétan melyek kapcsolódnak neurológiai előnyökhöz" - mondja Dr. Daneshvar. "Ha megnyered a lottót, és ezekkel a génekkel születsz, jó esélyed van arra, hogy szuperkorúvá válj. A szuperkorúak jellemzően az egészséges életmódot követik, és sokan érik el 90-es éveiket olyan problémáktól mentesen, mint a szív-, és cukorbetegség valamint a magas vérnyomás" - mondja Dr. Daneshvar.

Íme, néhány információ sok szuperkorú ember egészséges napi szokásairól, és arról, hogy ezek hogyan segíthetik az agy alapvető védelmét.

Egyél több "szuperételt"! Sok szuperkorú ember követi az antioxidánsokban, polifenolokban és omega-3 zsírsavakban gazdag étrendet. Ezekről a tápanyagokról kimutatták, hogy leküzdik a gyulladásokat, és segítenek megvédeni a szervezetet a betegséget okozó sejtkárosodástól. Ilyenek például a bogyók, teljes kiőrlésű gabonák (zabpehely, quinoa), zsíros halak (lazac, pisztráng), diófélék (dió, mandula), olívaolaj, keresztes virágú zöldségek (brokkoli, kelbimbó, karfiol), avokádó és zöld tea.

Légy aktívabb! A szuperkorúak általában többféle fizikai tevékenységet folytatnak. Úgy találták, hogy a rendszeres testmozgás segít fenntartani az agy térfogatát és a kognitív funkciókat, még akkor is, ha később kezdi el valaki a mozgást. Az edzés fiziológiai változásokat idéz elő a szervezetben, például növekedési faktorok termelődését – olyan anyagokat, amelyek fokozzák az agysejtek működését és túlélését, valójában serkenthetik az új agysejtek képződését. Számos tanulmány azt sugallta, hogy az agy azon részei, amelyek a gondolkodást és a memóriát irányítják, nagyobb térfogatúak azoknál az embereknél, akik sportolnak, mint azoknál, akik nem.

Légy szociálisabb! A szuperkorúak általában több szociális interakciót folytatnak. Tanulmányok kimutatták, hogy a rendszeres társadalmi szerepvállalás az egészségesebb agyhoz kapcsolódik.

A kihívások ne tántorítsanak el! A szuperkorúak folyamatosan kihívásokat adnak az agyuknak, és a tanulmányok kimutatták, hogy az életkor előrehaladtával az új dolgok tanulása javítja a memóriát. Például tanulj egy második nyelvet, tanulj meg egy hangszeren játszani, vagy kezdj el egy új hobbit.

Aludj megfelelően! A szuperkorú emberek az alvást is előnyben részesítik. (Az iránymutatások hét-kilenc órát javasolnak éjszakánként.) "Alvás közben az agy eltávolítja az anyagcsere-hulladékot, amely az Alzheimer-kór kialakulásának korai szakaszában halmozódik fel" - mondja Dr. Daneshvar.