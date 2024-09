Pénzt is kereshetünk, ha ezen a hétvégén kerékpározunk

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) szervezésében zajló eseményhez csatlakozó kerékpárosbarát szolgáltatók különféle kedvezményeket biztosítanak, de akár pénzt is kereshetnek a legaktívabbak. Akik minimum 26 fős túrát szerveznek, akár nettó 60.000 forintot kaphatnak. Emellett a résztvevők összegyűjtött kilométerei egy közös, Földet megkerülő kihíváshoz is hozzájárulnak, ahol ajándékokat is nyerhetnek a résztvevők.

További információkat a tekerjazoldbe.hu oldalon olvashatunk az eseményről.