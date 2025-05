Éjszakai térdfájdalom: fiatalokat is gyötörhet, ez lehet az oka

Egész nap talpon voltál, esetleg egy komolyabb edzésen vagy hosszú futáson vagy túl, mégsem tudsz pihenni a lábadban érzett fájdalmak miatt? Az éjszakai térdfájdalom különösen akkor lehet frusztráló, ha napközben egyébként semmilyen kellemetlenséget nem tapasztaltál, a tünetek csak akkor erősödnek fel, amikor aludni szeretnél. Hogy mi lehet ennek az oka, azt a Cleveland Clinic foglalta össze a cikkében.

Mi okozza az éjszakai térdfájdalmat?

A térdfájdalmat számos probléma okozhatja, sérüléstől íngyulladáson át a nyáktömlő gyulladásáig (vagyis a csontokat és ízületeket párnázó nyáktömlők irritációjáig). De Dr. Kim Stearns ortopéd sebész szerint a térdfájdalom elsődleges oka általában az ízületi gyulladás valamelyik formája. Ennek egy nagyon gyakori formája az oszteoartritisz. Ilyenkor az ízületi porc elkopik, a csontvégek pedig megfelelő védelem nélkül mozognak egymáson, ami fájdalmat és gyulladásokat eredményez.

Az az éjszakai fájdalmak a pihenésünket is ellehetetlenítik. Fotó: Getty Images

Bár az oszteoartritisz jellemzően idősebbek körében fordul elő, sokszor fiatalabbakat is gyötör. Különösen azokra jelent veszélyt, akiknél az ízületek túlzott igénybevételnek vannak kitéve, vagy komolyabb sérüléseket szenvedtek, például szalagszakadást. Meglepő módon a fájdalom napközben, míg aktívabbak vagyunk, nem is érződik, és inkább az esti órákban erősödik fel, amikor lelassultunk. Ilyenkor ugyanis már kevesebb inger vonja el a figyelmünket, így a fájdalmat is erősebbnek érezhetjük. Az is felerősíti a fájdalmat, hogy az ágyban fekve már nem termelődik olyan mértékben az ízületeket tápláló és kímélő "kenőanyag", mint a mozgás során.

Hogyan kezeljük az éjszakai térdfájdalmat?

A térdfájdalom kezelésének alapja a fájdalomcsillapítás, de hosszabb távon az ízületekre mért terhelést is csökkenteni kell. A megfelelő testsúly fenntartása ehhez kulcsfontosságú: amellett, hogy ezzel az általános jó egészségünkért is teszünk, a felesleges kilók leadása csökkenti a térdízületekre és szalagokra nehezedő mindennapi terhelést. A rendszeres testmozgást szintén javasolt beiktatni az életünkbe, nem mindegy azonban, hogy milyent: ha a betonon futunk, azzal csak még nagyobb terhelés alá helyezzük a térdeinket. „Az alacsony terhelésű gyakorlatok, mint az úszás, a kerékpározás és az elliptikus tréner, jók, mert megmozgatják a térdízületeket, de nem terhelik őket” – mondja Dr. Stearns.