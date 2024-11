Babakocsit tolva döntött futórekordot az ukrán szuperanya

„Nagyon együttműködő volt aznap. Nem aludt ugyan, de ehelyett azzal foglalta el magát, hogy egy gyerekdalt énekelgetett” – árulta el a verseny idején másfél éves fia kapcsán Krisztina a Guinness Világrekordok weboldalának nyilatkozva. A páros idén áprilisban állt rajthoz a Varsótól nem messze fekvő Stare Babicében. A verseny 10 kilométeres távját együtt mindössze 37 perc és 26 másodperc alatt teljesítették, amire a szervezet feljegyzései szerint korábban még egy édesanya sem volt képes gyermekét babakocsiban tolva. „Aggódtam, hogy majd talán meg kell állnunk, de úgy láttam, ő is élvezte a sebességet, és így hagyta, hogy megszakítás nélkül fussak. Emellett a fiatam remek motivátor volt, és úgy érzem, az eredmény a közös sikerünk” – tette hozzá a 33 éves édesanya.

Saját bevallása szerint Krisztina már gyerekkorában is rajongott a sportért, a futás pedig több mint két évtizede a napi rutinja szerves része. Először 9 hónapos korában vitte magával Olekszandrt is edzeni, a babakocsiról pedig úgy tartja, nem befolyásolja érdemben a futási technikáját, kivéve, ha szeles az idő, vagy ha dombon felfelé vezet az út. „Szerencsére a verseny sík terepen zajlott, valamint az idő is szélcsendes volt, ennél fogva jobban be tudtam osztani az erőmet” – fogalmazott a versenyről az újdonsült Guinness-rekorder, aki ma is mindennap eljár futni fiával, bármilyen is legyen éppen az időjárás.

Arra a kérdésre, hogy mikor hallott először a vonatkozó világrekordról, nem tudott választ adni. Csak arra emlékszik, hogy mihamarabb próbára szerette volna tenni magát. „Nagyon örülök és büszke vagyok. Büszke vagyok a fiamra, magamra, a családomra és mindenkire, aki támogatott. Bízom a képességeimben, ez a siker pedig arra motivál, hogy új célokat tűzzek ki. Büszke vagyok továbbá arra, hogy a csúcstartók globális közösségének tagja lehetek” – mondta el Krisztina Bohomjahova.

Borítókép: Guinness World Records