A leggyakoribb tévhitek a pulzusról

Szerző: HáziPatika 2021. augusztus 11. 10:26

A pulzus ismerete és vizsgálata nagyon gyakori diagnosztikai módszer, a szívverést ráadásul olcsón és viszonylag egyszerűen otthon is ellenőrizhetjük. Azt is tudjuk a legtöbben, hogy egészségesnek az egyenletes és erős pulzust tartják. Ugyanakkor gyakoriak a pulzussal kapcsolatos tévhitek is.

Mit kell tudni a pulzusról? A közkeletű elképzelés szerint például a pulzus ideális esetben 60-80 között van percenként, és ennél több vagy kevesebb súlyos betegségre utal, melyet mindenképpen gyógyszerrel kell kezelni. A pulzus azonban nagyban függ nemcsak az egyéni jellemzőinktől (például az életkorunktól), de a pillanatnyi egészségi állapotunktól is. Ha stresszesek vagyunk vagy épp fizikai megterhelés után mérjük, akkor a pulzusunk valószínűleg magasabb értéket mutat majd, de a szívverések percenkénti számát befolyásolhatják a szedett gyógyszerek, vagy az elfogyasztott ételek és italok (például a kávé) is. A magas pulzusszám oka lehet az erőteljes sportolás is Érdemes tehát a pulzust többször is vizsgálni, és elemzésénél a lehetséges befolyásoló tényezőket is figyelembe venni. A kutatások szerint azonban a nyugalmi állapotban mért pulzus ideális értéke 80 alatt van, ennél magasabb érték ugyanis megnöveli a súlyos szív- és érrendszeri betegségek rizikóját. A vérkeringést fenntartó bármelyik szerv - a szív vagy az érhálózat - működésének csökkenése vagy zavara keringési elégtelenséget okozhat. Melyek a leggyakoribb betegségek és milyen tüneteket produkálnak! Ha többet szeretne megtudni, kattintson! Sokak számára ijesztő lehet a szabálytalan szívverés, szívritmuszavar is, de tévhit, hogy a szív ritmusának megváltozása, a pulzus "zavarossá" válása szívrohamot és azonnali halált jelez. Ez valójában számos betegségre utalhat, más problémák rizikóját pedig megnövelheti. Melyek a szívritmuszavar jelei? A szívritmuszavarok kiindulhatnak a szív pitvaraiból, kamráiból, de a szív ingerületvezető rendszeréből is, és lényegük, hogy az összehúzódások elveszítik szabályos ütemüket, és a szívben valahol összehúzódási zavar alakul ki. Ez esetenként teljesen banális lehet, mely az egészséges emberekben is előfordul, anélkül, hogy észrevennénk azt. Más esetekben azonban a szívritmuszavarok igen veszélyesek lehetnek, és gyógyszerekkel vagy műtéttel kell kezelni őket, a figyelmen kívül hagyott szívritmuszavarok ugyanis valóban veszélyeztethetik az életet.

További tévhitek a pulzusról Szintén tévhit, hogy a szapora szívverés csak a stresszes életet élőkre jellemző. Valójában rengeteg dolog felgyorsíthatja a pulzust, például a testmozgás, a koffeintartalmú italok, az izgatottság vagy éppen a szomorúság. Szintén rövid ideig tartó pulzusgyorsulással jár, ha ülésből vagy állásból felállunk, és még az időjárás hatására is változhat a pulzus. A gyógyszerek is befolyásoló hatással lehetnek a pulzusra. A lassú szívveréssel kapcsolatos tévhit, hogy minél alacsonyabb valakinek a pulzusa, annál nagyobb veszélyben van az illető, és annál gyengébb a szíve. Valójában az alacsony pulzus gyakran éppen az egészséges és edzett szívre utal, például az aktívan sportolók szíve annyira "hatékony" lehet, hogy az átlagosnál kevesebb szívveréssel is fenn tudja tartani a megfelelő keringést. A lassú szívveréstől csak akkor kell megijedni, ha ez csak időnként jelentkezik, vagy ha egyéb panaszok, például szédülés, ájulás, mellkasifájdalomvagy légszomj társul mellé. Ilyen esetben azonban mindenképpen keressük fel az orvosunkat!