A megelőzésben is fontos szerepe lehet a gyógytornának

A gyógytorna egy speciális mozgásterápia, amelyet egészségügyi szakemberek, elsősorban gyógytornászok alkalmaznak különböző mozgásszervi problémák kezelésére, rehabilitációjára és megelőzésére. Célja, hogy javítsa a test funkcióit, helyreállítsa a mozgásképességet, valamint megelőzze a további sérülések kialakulását. Fontos szerepe lehet például az izomerő növelésében, a testtartás javításában, a koordináció fejlesztésében és a mozdulatok kiváltotta fájdalom csökkentésében is. Körömi Dóra gyógytornász arról beszélt nekünk, kiknek javasolt elvégezni ezeket a gyakorlatokat, milyen módon segíthetik azok az egészségünk megőrzését és visszanyerését, valamint hogy mikor szükséges mindenképpen egy szakember segítségét kérnünk.

Több egy általános tornánál

Sokan lebecsülik egy sérülés, vagy műtét után a rehabilitáció jelentőségét, mert azt gondolják, ha már megfelelően tudnak mozogni, akkor minden problémától megszabadultak a gyógyulási időszak alatt. Pedig a gyógytorna szerepe az egészség megőrzésében megkérdőjelezhetetlen, ráadásul nem váltható ki általános, hagyományos mozgásformákkal. „Összességében a gyógytorna célzottabb és orvosi szempontból orientáltabb, míg a hagyományos torna inkább a fitnesz és a teljesítmény növelésére összpontosít. Szakképzett gyógytornász tartja a sokszor személyre szabott foglalkozásokat, melynek során speciális technikákat (például mobilizációs technikák, manuálterápia) is alkalmaznak” – mondta el Körömi Dóra.

A gyógytorna egy speciális mozgásterápia. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Hozzátette: a gyógytorna széles spektrumú betegségek és egészségi állapotok kezelésére alkalmazható, egészen a születéstől az idős korig. Gyakran alkalmazzák olyan esetekben, mint például:

Gerincproblémák (pl. porckorongsérv, derékfájás);

Ízületi betegségek (pl. artritisz, reuma);



Kardiológiai, pulmonológiai megbetegedések;



Sérülések utáni rehabilitáció (pl. törések, műtétek);



Neurológiai problémák (pl. stroke utáni rehabilitáció);



Krónikus fájdalmak csökkentése.



Viszont nem csak a rehabilitációban, de a megelőzésben is fontos szerepe lehet. „A gyógytornászok gyakran oktatják a pácienseket a helyes mozgástechnikákra és testtartásra, ami azért fontos, mert a helyes mozgásminták elsajátítása segíthet megelőzni az ízületi és izomproblémákat, amelyek a nem megfelelő terhelésből adódhatnak. A koordináció és az egyensúly javítása csökkentheti a balesetek és esések kockázatát, különösen időseknél. A gyógytorna során alkalmazott relaxációs technikák és légzőgyakorlatok segíthetnek a stressz csökkentésében, ami jótékony hatással van a teljesítményre és az egészségre” – sorolta a gyógytornász. Sok esetben pedig már egy tervezett műtétet megelőzően is felírhat az orvos tornát, amely segíthet abban, hogy a műtét után gördülékenyebben és gyorsabban regenerálódjunk.

Nem minden gyakorlat végezhető el otthon, egyedül

A gyógytorna számos gyakorlata otthon is elvégezhető, ezek rendszeres ismétlése pedig fontos része lehet a rehabilitációs folyamatnak. Ugyanakkor az, hogy szükséges-e szakember asszisztálása, függ a diagnózistól és az adott személy képességeitől, szorgalmától. Komolyabb problémák esetén kezdetben fontos lehet a szakember által irányított gyógytorna, hogy pontos és megfelelő kezelést kapjunk. A továbbiakban, ha a kezelés jól halad, és a gyakorlatok otthon is végezhetők, akkor a házi feladatok pontos ismertetése után otthon is tud tornázni a páciens – hangsúlyozta Körömi Dóra.

Bizonyos esetekben azonban kimondottan ellenjavallott, vagy legalábbis korlátozottan alkalmazható a gyógytorna. „Nem javasoljuk fertőzések vagy láz esetén, illetve különböző súlyos, akut állapotokban. Ilyen esetekben fontos, hogy a gyógytornász orvosi felügyelet mellett dolgozzon a pácienssel” – emelte ki a szakember.



Körömi Dóra gyógytornász az Olajág Otthonokban is rendszeresen tart foglalkozásokat az ott élők egészségének megőrzéséért. A szépkorúaknál különösen nagy kockázata lehet az eséseknek az egyensúly romlása, illetve a gyengébb csontozat miatt. A gyógytornász ezért az idősotthonokban egyensúlytréningeket is tart, ahol izomerősítésekkel és járásgyakorlatokkal növeli a testtudatot, illetve segíti a biztosabb mozgást.