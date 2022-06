Világsiker a magyar menstruációs bugyi

Molnár Dóra és Tasnádi Ádám cége kétmillió forinttal indult, termékük három év alatt már csaknem 400 millió forintot hozott nekik a konyhára. A menstruációs bugyi egész Európában, sőt Afrikában és Amerikában is keresett. Idei negyedéves árbevételük 20 százaléka már exportból jön. Eddig több mint 55 ezer darabot adtak el belőle – írta az Index.

A this is Redy márkanevű, bársonyból készült menstruációs bugyi környezettudatos, hulladékmentes, esztétikus. A bugyiban olyan anyagok vannak, amelyek szuper nedvszívó képességűek és környezetbarátak. A termék kifejlesztéséhez nem kevesebb, mint másfél év tesztelés vezetett. A világ minden tájáról hozattak innovatív anyagokat, amiket teszteltek. Nemcsak a beltartalom, de a szabás-varrás is egyedi.

A menstruációs bugyi három rétegből áll. Az első réteg elvezeti a vért a belső rétegbe. A második semlegesíti az esetleges szagokat, illetve antibakteriális. Végül a legalsó, vízhatlan réteg – a bugyi lelke – akadályozza meg az átázást, ugyanakkor lélegzik, így a komfortérzetet is magasan tartja. Fontos, hogy a bugyival évente körülbelül háromszáz tampont és betétet lehet kiváltani egyetlen nő esetében. Így arra is alkalmas, hogy védjük a környezetet, és legalább ezzel a tettünkkel is csökkentsük az esetleges öko-szorongásunk.



A magyar menstruációs bugyi kényelmes, biztonságos, környezettudatos. Fotó: Redy



Ahhoz, hogy az ötletből sikeres termék legyen, komoly cégépítés kellett. Feltehetően ez volt a legnehezebb feladat, de megoldották. Segített, hogy a három év alatt számos díjat és támogatást is elnyertek. Külön szimpatikus, hogy a Redy reklámanyagaiban a vér piros, nem kék, és valódi nők állnak modellt olyan bőrhibákkal és formákkal, amiket a nők többsége láthat magán is.