„Szexcseteltem egy régi barátommal, és már nem akarok a férjemmel ágyba bújni. Mit tegyek?”

„10 éve vagyunk együtt a férjemmel. Rendszeresen szexeltünk, és évekig meg sem fordult a fejemben, hogy másik férfira nézzek. Ám amikor egy régi iskolai barátom újra felvette velem a kapcsolatot, elkezdtünk üzengetni egymásnak, ami nagyon gyorsan átfordult szexcsetelésbe. Aktokat és nyílt, erotikus üzeneteket is küldtem neki, pedig ez a viselkedés egyáltalán nem vall rám. Már azt tervezgettük, hogy találkozunk egy éjszakára, hogy a házastársakról, gyerekekről és kötelezettségekről megfeledkezve, önző módon kiélvezzük ezt a tiltott gyümölcsöt. De amikor megkértem, hogy tisztázzuk, hányadán állunk, azt mondta, ne beszéljünk többet. Ez összetörte a szívemet. Közben már a férjemmel való szex gondolata is elveszi minden kedvemet, egyszerűen nem elég izgalmas vele. Mit tehetek, hogy helyreálljon a házasságom?” – vázolta fel dilemmáját a The Guardian szakértőjének címzett levelében egy nő.

A virtuális szexuális élet izgalmas lehet, ám arra is ráébresztheti az embert, mi az, amit otthon nem kap meg. Fotó: Getty Images

A virtuális szex kockázatos lehet

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki kifejezetten a szexuális problémák kezelésére specializálódott, és sok olvasójának adott már tanácsot hasonló témákban. Mint írja, a virtuális szex – az általa nyújtott izgalom és élvezet mellett – kockázatos és fájdalmas lehet, illetve nagy lelki kihívást jelenthet. „Nem szabad elfelejteni, hogy a szexcset csak fantáziálás. Sosincs garancia arra, hogy lesz »valódi« aspektusa is ennek a kapcsolatnak, így a legjobb, ha nem is feltételezzük, hogy ez valaha is komolyra fordulhat” – vélekedett a szakértő.

„Teljesen érthető, hogy izgalmasabb szexuális életre vágysz”

A terapeuta azt is kiemelte, hogy teljesen érthető, ha a tanácsot kérő nő izgalmasabb szexuális életre vágyik. „Ezt az igényt nem ártana a férjeddel is megosztanod” – tette hozzá. Első lépésként azt javasolta, hogy a levélíró gondolja ki, mit szeretne mindenképpen kipróbálni vagy bevezetni a házaséletébe, majd ezeket vázolja is fel a párjának.

„Keress egy nyugodt időpontot és helyet a téma feszegetésére, és nézd meg, a férjed mennyire fogékony erre, illetve van-e valami, ami különösen felkelti az ő érdeklődését is. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a saját szexuális örömünkért nem a partnereink felelősek, hanem mi magunk. Létre kell tehát hoznunk a saját erotikus univerzumunkat, akár csak gondolatban, akár a valóságban. Az igazi intimitásra és a kielégítő szexre pedig akkor nyílik lehetőség, ha a két fél meg tudja osztani egymással a saját univerzumait” – magyarázta Pamela Stephenson Connolly.