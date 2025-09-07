Szex után égő érzés odalent? Ezek lehetnek az okai

Viszonylag gyakori jelenség a szexuális együttlét után tapasztalható fájdalmas vizelés. Az égő, csípő érzést leginkább a húgyúti fertőzés jelének tekintik, holott dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa szerint más is állhat a háttérben. A szakorvos a megelőzéshez és a kezeléshez adott iránymutatást.

A szex utáni csípős vizeletnek több oka is lehet

Húgyúti fertőzés (felfázás)

Bár a férfiak is küzdhetnek húgyúti fertőzéssel (közismert megnevezésben felfázással), ez jellemzően a nők betegsége. Őket az hajlamosítja a fertőzésre, hogy rövidebb a húgycsövük, ami azt jelenti, hogy a baktériumoknak kevesebbet kell utaznia, hogy elérjék a húgyhólyagot. Ráadásul a nőknél a húgycső alsó harmada folyamatosan ki van téve a hüvelyből és a végbélből származó kórokozókkal való találkozásnak, különösen a közösülés során. Jellegzetes tünet a vizeléskor jelentkező égő, csípő érzés és a gyakori vizelési inger. Ha a panaszok nem múlnak el néhány nap alatt, esetleg gyakran kiújulnak, mindenképpen orvoshoz kell fordulni, hogy gyógyszeres, jellemzően antibiotikumos kezeléssel megakadályozható legyen, hogy a fertőzés a vese felé terjedjen, illetve megszabadulhassunk a kínzó fájdalomtól.

Hüvelyi szárazság

A hüvelyi szárazság irritációt, égő érzést, fájdalmat okozhat a szexuális együttlét és a vizelés során is. Az okokat orvossal érdemes tisztázni, hiszen az ösztrogén hormon szintjének csökkenését (ami a fő ok) nem csak a menopauza és a szoptatás indukálhatja, de bizonyos állapotok és gyógyszerek is. Az orvosi diagnózis felállításán kívül mindenképpen szükséges a síkosító használata, azonban érdemes elkerülni az olajos alapú termékeket, mert azok további irritációt okozhatnak.

A legtöbben húgyúti fertőzés jelének gondolják de a panaszok hátterében más okok is állhatnak. Fotó: Getty Images

Nemi betegségek

A húgyúti fertőzéshez hasonlóan a nemi betegségek (szexuális úton terjedő fertőzések) is okozhatnak fájdalmas és/vagy gyakori vizelést. Ugyanakkor utóbbiaknál fel kell figyelni a péniszből vagy a hüvelyből eredő folyásra, a kipirosodásra, a viszketésre, de az is előfordulhat, hogy a fertőzés nem okoz tünetet, bár terjed. Ezért a kezelés és a gumióvszer használata mindenképpen szükséges.

Allergiás reakció

Az is előfordulhat, hogy allergia jelentkezik valamilyen, a genitáliák körül használatos anyagra, mint például fürdőkészítmények, illatosított tisztítókendők, síkosítók, testápolók, latex (az óvszer anyaga), fogamzásgátló gélek, tisztasági betét anyaga, intim tisztálkodó szerek. Ezen termékekben számos lehetséges allergén található, az illatosítókról a konzerválószerekig, ezért ha viszketés, pirosság, irritáció jelentkezik – akár néhány nappal az adott anyaggal való érintkezés után – érdemes kontaktallergia kivizsgáláson részt venni allergológus szakorvosnál.

Bőrt érintő betegségek, állapotok

A nőknél a külső nemi szerveket is érinthetik olyan bőrbetegségek, mint az ekcéma, a pszoriázis, és olyan gyulladásos állapotok, mint a lichen sclerosus és a lichen planus – ezeket bőrgyógyász tudja kezelni.

Hogyan lehet megelőzni a szex utáni fájdalmas vizelést?

Szex utáni pisilés: Ha az érintkezés után azonnal elmegyünk a vécére, kimoshatjuk a húgyúti fertőzést okozó baktériumok nagy részét – és ez különösen a nőknél igaz. Ugyanakkor ez a „trükk” nem segít a szexuális úton terjedő fertőzések megelőzésében.

Higiéniai praktikák: A genitáliák tisztán tartásához tökéletesen elég a víz és az illatmentes szappan, semmi másra nincs szükség, ugyanis a hüvelyben öntisztulás megy végbe. Ezt nem támogatják, sőt csak rontanak a helyzeten az intim tisztálkodószerek. A vécéhasználat után pedig elölről hátrafelé kell használni a vécépapírt.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

"A szex utáni jelentéktelenebb égő érzés nem feltétlenül igényel orvosi segítséget. De mivel ezt akár kezelést szükségessé tevő állapot is okozhatja, mindenképpen orvoshoz kell fordulni, ha tartósan fájdalmas a vizelés, ha akkor is gyakori, sürgető vizelési inger jelentkezik, ha a hólyag üres, ha a vizelet zavaros vagy vért tartalmaz, ha szokatlan folyás jelentkezik a péniszből vagy a hüvelyből, ha láz, hányinger, hányás, derék- vagy alhasi fájdalom is jelen van, vagy ha további tünetek is jelentkeznek, mint a pirosság, viszketés, sebek" – ismerteti dr. Rákász István. Hozzátette: a legfontosabb, hogy megfelelő kezeléssel és életmóddal elkerülhető legyen minden esetleg súlyos szövődmény.