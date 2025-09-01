Ezekkel a mosószerekkel a legolcsóbb a mosás - derítette ki a fogyasztóvédelem

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Mosószereket, mosóporokat és mosókapszulákat, összesen 72 terméket tesztelt a fogyasztóvédelmi hatóság. A vizsgálatok alapján amennyiben a vállalkozások megtévesztően tüntették fel a termék címkéjén az összetevőket, hatósági eljárások megindítására lehet számítani.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumuk 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján.

Kifejtették, hogy az összehasonlító vizsgálatok kiterjedtek többek között az anionos felületaktív anyag, a szappan típusú felületaktív anyag, valamint a sómentes összes felületaktív anyag tartalomra is. Hozzátették, hogy a vizsgálatok azt is megmutatták, mekkora a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyagok aránya, azaz a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból, minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. Megjegyezték, hogy a vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás e tekintetben: folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyag tartalom 3-43 tömegszázalék között, mosóporoknál 2-13 tömegszázalék között, míg mosókapszuláknál 3-82 tömegszázalék között mozog, tehát e körben érdemesebb a magasabb számot mutató termékeket választani.

Mosószereket, mosóporokat és mosókapszulákat, összesen 72 terméket tesztelt a fogyasztóvédelmi hatóság. Fotó: Getty Images

A vizsgálatok továbbá kiterjedtek arra is, hogy adott termék esetében hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint: folyékony mosószernél egy mosás költsége (forint per adag) 29 és 244 forint közötti, mosóporoknál 43 és 198 forint közötti, míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog - közölték. Hogy egy mosás milyen költséget jelent, azt a mosószereknél, mosóporoknál és mosókapszuláknál is külön vizsgálta a hatóság.

A közlemény alapján Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke elmondta, hogy "a három termékkategóriára vonatkozó táblázatok elérhetőek a hatóság honlapján, a www.nkfh.gov.hu címen; hatóságunk minden segítséget megad a továbbiakban is a fogyasztók részére az alapos, megfontolt és összehasonlítható döntések meghozatala érdekében".

