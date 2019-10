Kérdések a hüvelyöblítésről

Cserébe viszont képes megvédeni, ápolni és tisztán tartani magát. Vagy mégsem? Sokan vallják, hogy a hüvely kimosása, öblítése az egészségmegőrzés része, és egyben jólápoltsági kérdés; csak a kívül belül tiszta és illatos nő kívánatos, és érezheti jól magát.

Az egészséges váladék színe, állaga, mennyisége és illata igen változó. Általában színtelen vagy fehéres, homogén nyálka, szagtalan vagy egyénre jellemző, de enyhe és inkább kellemes illatú. Mennyisége nem túl bőséges, de a fehérneműn nyomot hagyhat. A sokféle megfogalmazás megtévesztő is, ezek alapján az egészséges váladékképződés olykor nehezen különíthető el a kóros folyástól. A váladékot alapvetően nem mirigyek termelik, nagyrészt a hajszálér-hálózatból származó, a hüvelyhámon átszűrődött folyadék.

Szexuális izgalomkor a hüvelyt körülvevő visszerekből a fokozott nyomás hatására még több nyákszerű folyadék jut a hüvelyhámon keresztül a hüvelybe, és fokozott nedvesedést okoz. Ehhez járul a hüvelybemenetnél helyet foglaló Bartholin-mirigyek főként közösülést segíteni hivatott víztiszta nyákos váladéka, a nyakcsatorna mirigyei által termelt, nyúlós, áttetsző váladék, valamint a petevezetékek és a méhnyálkahártya mirigysejtjeinek terméke. Az így összeálló nedv nagy része víz, benne ionok, húgysav, szerves savak; zsírsavak, ecetsav, tejsav, különböző immunrendszeri fehérjék, azaz immunglobulinok vannak.

Változó pH és hüvelyflóra

Tudta-e? A többi emlős hüvelyéhez képes az emberi hüvely szaga, illata igen enyhe, a nemi működés ciklikusságával és a nemi szervek állapotával összefüggésben igen változó. Apeteérésidején a legkellemesebb, a férfiak számára kifejezetten vonzó. Nem kell kozmetikumokkal elnyomni!

A hüvely baktériumflórája és kémhatása igen érzékeny, sok minden veszélyezteti.A változókorban csökkenő ösztrogénhatás miatt a hüvelyhám glikogéntermelése csökken, emiattSzülést követően, szoptatáskor is hasonló okból csökken a tejsavmennyiség. Fogamzásgátlók, erős vérzés, de még a közösülés nyomán bővebbé váló váladékozás és a lúgosabb ondó is átmenetileg gyengíti a savas védelmet.Miután a nemi élettel a férfi baktériumai is a hüvelybe kerülnek, a baktériumflórát ez is megváltoztathatja, és bizonyA női hüvely ehhez idővel alkalmazkodik, új egészséges egyensúly áll be. Emiatt nem kell hüvelyt öblíteni az ondó befogadása után. TÁm a partnerváltás(ok) nem kedvez(nek) a hüvelyegészségnek.A túlzott tisztálkodás, hosszas fürdőzés is veszélyes lehet, mert kiöblíti a baktériumflórát, ami védene a fertőzésektől.Erre a tejsavas intim lemosó készítmények megfelelőek, de a tiszta víznek is elegendőnek kell lennie, aminek a hüvelyben nincs semmi keresnivalója. A szeméremszőrzet hiánya sem kedvez a hüvelyi egyensúlynak. Ha nincs szőrzet, védtelenebb a vizelettel és a végbél felől érkező kórokozókkal szemben, és nincs, ami elvezesse az öntisztulással ürülő anyagokat. A hüvely egészségén dolgozó tejsavbaktériumok legnagyobb ellenségei közé tartoznak a különböző fertőző betegségek ellen felírt antibiotikumok is.