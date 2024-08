Így vigyázhatsz a bőröd egészségére nyáron

A nyári meleg, napsütés és pára igenis jót tehet a bőrnek, csak figyelni kell arra, hogy mikor és milyen védelemmel rendelkezünk. Mindenképpen több időt töltünk a szabadban, ami bár kellemes, a bőrt öregítheti és akár károsíthatja is.



Ha bőrünk pattanásos és pigmentáció problémáink is vannak, alaposan figyeljünk a megfelelő fényvédelemre. A nyári izzadtság, főleg ha pattanásokkal is párosul, hamar táptalajjá válhat a baktériumok számára. A nedves, meleg környezet kánaánná alakíthatja a bőrt, és így lehetővé teszi az arc természetes baktériumainak elszaporodását, és pattanások kialakulását. Ha az arcon kívül a háton, fenék tájon, combokon is megjelennek, törekedjünk az antibakteriális szerek használatára.

Vegyes bőrtípus: a homlok és az orr jellemzően zsírosabb, míg az arc többi része száraz. Fotó: Getty Images

Zsíros bőrtípus:

Ha zsíros a bőrünk, észrevehetjük, hogy az apróbb mitesszerek száma megszaporodott, például az orrunkon. A megemelkedett hőmérséklet hatására testünk elkezdi túltermelni a faggyút, ez pedig eltömíti a pólusokat, és apró, fekete pöttyök formájában jelennek meg a bőrön. Érdemes hámlasztó, gél alapú termékeket használni, amelyek alapvetően is ideálisak a zsíros bőrűek számára, nyáron pedig életmentők lehetnek. Olaj alapú készítmények használata nem javasolt.

Szárazabb bőrtípus:

A jó hír az, hogy a párásabb levegő több nedvességet biztosíthat a bőrnek. Ha úgy találjuk, hogy a hidegebb időkben használt hidratáló krémünk túl sok, használjunk valami könnyedebb, akár hialuronsavat tartalmazót. A zselés hidratálókrémek inkább vízbázisúak, mint a krémesebb, fehér hidratálók, amelyek több bőrpuhítót tartalmaznak a nedvesség megkötésére.

Kombinált bőrtípus:

Az a híres T-vonal - vagyis a homlok és az orr jellemzően zsírosabb, míg az arc többi része száraz. Elgondolkodtató, hogy mégis mit használjunk? Mindenből kétfélét? Jó hír, hogy a tonik használatával elkerülhetjük ezt a kérdést. Többféle tonik is segíthet, beleértve azokat, amelyek szabályozzák az olaj jelenlétét vagy kitisztítják a pórusokat, emellett könnyű hidratálást biztosítanak olyan összetevőkkel, mint a hialuronsav, Egyes esetekben még mattító hatásúak is, így az orr csillogását biztosan tompítják.

Mindegy milyen a bőröd, alap, hogy fényvédőt használj

Akár napos, akár borongósabb idő van, nyáron mindig használjunk szélesebb sprektumú bőrvédő készítményt. Az egyik legjobb védelem a nap ellen, a cink-oxid, amely nyugtatja a bőrt, és a védőgátat képeznek az UV-sugarak ellen. A fényvédő krém különösen fontos azok számára, akiknek rosacea nevű bőrtünettel élnek, mivel a napsugárzás hatására erősebben látszódhatnak az apró erek.



Természetesen nincs mindenki számára megnyugtató útmutató, általános recept, hiszen minden bőr, minden ember más és más. Ha soknak érezzük, azokat a tisztító, hidratáló krémeket nyáron, amelyeket használunk, váltsunk könnyű habokra és gélekre.