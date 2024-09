„Mintha egy sajtreszelővel szántották volna végig a mellbimbómat. Elviselhetetlen volt” – írta első szoptatásával kapcsolatban Niamh Campbell ír író. Az anyatejes táplálás küzdelmeiről szóló, a The Guardianon megjelent cikke több olvasóban is felidézett hasonlóan fájdalmas emlékeket, amelyeket meg is írtak a portálnak.

„Mintha egy sajtreszelővel szántották volna végig a mellbimbómat. Elviselhetetlen volt” – fogalmazott Niamh Campbell. Fotó (illusztráció): Getty Images

„A mai napig szégyellem, hogy elbuktam”

„Nagyjából 43 évvel ezelőtt én is gyötrelmesen fájdalmasnak éreztem a szoptatást. Nekem akkor még nem volt lehetőségem szoptatási tanácsadóhoz fordulni, és az egészségügyi szakemberek is csupán annyit tanácsoltak, hogy viseljek mellbimbóvédőt és szorítsam össze a fogaimat” – fogalmazott levelében Barbara Thompson.

Négy hónapig bírtam, mielőtt tápszerre váltottam volna – és onnantól kezdve kezdtem igazán kötődni a babámhoz. De még ennyi év múltán is, a mai napig szégyellem, hogy »elbuktam« ezen a téren” – tette hozzá.

„Ezekre a problémákra nem lehet előre felkészülni”

Tompson mellett Siobhan McGovern is megosztotta saját tapasztalatait a küzdelmes szoptatással kapcsolatban. Ő is csupán 20 hetes koráig tudta szoptatni a lányát, addig viszont minden percet szenvedésként élt meg.

„Nekem is voltak ilyen problémáim, amelyekre semmi sem tud előre felkészíteni. Komoly kínokat éltem át, berepedt és vérző mellbimbókkal küzdöttem, és a babám hamar tápszeres pótolásra szorult. Elképesztően irigy voltam azokra az anyákra, akiknek úgy folyt a teje, mint a bor, és irigyeltem a babáik elégedettségét is. Sajnos akkoriban még nem lehetetett minden bokorban találni egy szoptatási tanácsadót, de még ha lettek volna is, kétlem, hogy tudtak volna segíteni rajtam” – vallotta be.