Felejtsd el az intim mosakodószereket!

Napos, kora nyárias idő lesz, csak egy-két helyen fordulhat elő helyi zápor vagy zivatar. Olykor megélénkülő északkeleti szél mellett 23, 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap is frontmentes lesz az idő. A keringési rendszer panaszaival élőknél azonban felléphetnek tünetek, például vérnyomás-ingadozás is, illetve a hirtelen jött kora nyárias melegben fáradékonyság, dekoncentráltság is jelentkezhet. Fokozódhatnak a gyulladások. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: