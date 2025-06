Kimosta az orrát, agyevő amőbával fertőződött meg - nem tudták megmenteni a nő életét

A nem hiatalos nevén "agyevő amőbának" is hívott Naegleria fowleri nevű kórokozó okozta egy 71 éves amerikai nő halálát. Vizsgálatok szerint azért fertőződhetett meg, mert a lakóautójából származó, nem megfelelően hőkezelt és fertőtlenített vízzel mosta ki többször is az orrát - számolt be az esetről a Science Alert.

Végzetes fertőzést okozott az orröblítés

Ez a veszélyes baktérium meleg édesvízi helyeken, például tavakban vagy elhanyagolt úszómedencékben telepedhet meg. Dacára a közkeletű elnevezésnek, az amőba valójában nem eszi meg az agyat, hanem gennyes agyhártyagyulladást idéz elő. A betegek gyógyulási esélyei ezzel együtt rendszerint nagyon kedvezőtlenek, a fertőzés az esetek zömében végzetesnek bizonyul.

Általában úszás, vagy vízi sportok közben fertőződnek meg az emberek, a nő halálát ugyanakkor nagy valószínűséggel az okozta, hogy az orrát több alkalommal is kiöblítette nem megfelelően fertőtlenített vízzel. Négy nappal az öblítéseket követően kórházba került, és amőbafertőzés tünetei jelentkeztek nála. Több alkalommal is rohamot kapott, majd nyolc nappal az első tünetek jelentkezését követően elhunyt.

Az orrmosás egyszerű, mégis hatékony segítséget jelent az orrjáratok tisztán tartásához és a bonyolultabb fül-orr-gégészeti betegségek megelőzéséhez. Szakember osztott meg néhány tippet, hogyan végezhetjük el ezt hatékonyabban - erről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.

A hatóságok nem tudták kimutatni az amőbát sem a lakókocsi tartályából, sem a kemping vízellátásából vett mintákban, ami valószínűleg azért van, mert 23 nappal a lehetséges expozíció után vételezték. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a vízben nem volt megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszer ahhoz, hogy megakadályozza a kórokozók megtelepedését és elszaporodását.

Habár az efféle fertőzések szerencsére csak ritkán alakulnak ki, a szakértők hangsúlyozták: nem szabad üvegekben vagy tartályban hosszasan tárolt vizet, de még csapvizet sem használni az orröblítéshez: ehelyett desztillált vagy sterilizált víz használatát javasolják.